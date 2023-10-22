خبير علاقات دولية: قمة القاهرة للسلام رسالة للعالم بأن ما يجري في غزة غير مقبول

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن قمة القاهرة للسلام نجحت نجاحا كبيرا في حشد أكبر عدد من الدول حتى الآن لتقديم رسالة موحدة للعالم بأن ما يجري في قطاع غزة والأراضي المحتلة غير مقبول، وأن ما حدث منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي لا يمكن القبول باستمراره فترة كبيرة في ظل قتل الأطفال والنساء.

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «من حيث الشكل فإن حضور نحو 31 دولة بالإضافة إلى 3 منظمات دولية وإقليمية هو نجاح كبير جدًا، وأن تجمعهم على طاولة واحدة، وفي اجتماع واحد وداخل قاعة واحدة في هذه الفترة القصيرة تحت هذه الضغوط التي تتعرض لها كل الدول هو نجاح كبير للدبلوماسية الرئاسية».

الاستماع لوجهة النظر المصرية

وتابع: «من وجهة نظري فإن كل تلك الدول جاءت الى مصر من أجل أن تستمع إلى وجهة النظر المصرية عن قرب، ويستمعوا للرئيس السيسي لتقديره لهذه القضية والأزمة الكبيرة، وتحذير مصر من أن يطول هذا الصراع والذي قد يمتد ويطول مناطق أخرى بما يهدد السلام والاستقرار ليس الأقليمي ولكن الدولي أيضًا».