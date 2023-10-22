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وقفة للمحامين بأسيوط تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)

كتب:

حسن عبد النعيم
01:41 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

نظم محامو أسيوط، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم أسيوط، لدعم ومساندة الفلسطينيين، والتنديد بالعدوان والاحتلال الإسرائيلي الغاشم تجاه أهالي غزة، وكذلك التعبير عن الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين.

دعم القضية الفلسطينية 

ورفع المحامون المشاركون أعلام مصر وفلسطين، ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وأخرى داعمة لأهالي فلسطين وغزة والقضية الفلسطينية، مرددين هتافات «بالروح والدم هنفديكي يا فلسطين» و«لا للتهجير»، وهتافات أخرى تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم تجاه المدنيين وقتل الأطفال والنساء.

طلاب أزهر أسيوط 

وكان طلاب جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمحافظة أسيوط، نظموا مسيرة حاشدة أمس السبت، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم ودعم القضية الفلسطينية، وجابت المسيرة شوارع الجامعة المختلفة.

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