عفروتو يعلن إلغاء حفله تضامنا مع غزة: «الإنسانية أهم من الفلوس»

قرر مطرب الراب عفروتو إلغاء حفله الغنائي المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

عفروتو يعلن إلغاء حفله الغنائي

وكشف عفروتو عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير، عن ردود فعل الجمهور الذي طالبه بإقامة الحفل وعلق عليهم قائلًا: «مع احترامي لكل الناس اللي كانوا محتاجين الحفلة بس نفسيتي متسمحش إن أغني للناس في حفله في الأحداث دي».

وتابع عفروتو قائلًا «الفلوس بتروح وتيجي بس الرجولة والوفاء لأصلك لو راحوا مش هيجوا».

يُذكر أنَّ هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على إلغاء حفلاتهم الغنائية منهم أنغام وعمرو دياب ورامي صبري ومي فاروق وغيرهم من الفنانين وذلك تضامنًا مع أهل فلسطين.