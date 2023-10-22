الأنبا بافلي يرسم 54 شماسا بالإسكندرية (صور)

أجرى الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، طقس رسامة 54 شماسا من أبناء كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف، وذلك بدرجة «أبصالتيس»، الدرجة الأولى في درجات الشماسية، وهي 5 درجات، وتعني الشخص الذي يقدم التراتيل والألحان القبطية في القداس الإلهي ومناسبة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

معمودية طفلين بيد الأنبا بافلي

كما شهد القداس الإلهي إجراء الأنبا بافلي معمودية لطفلين، الأول كاراس سامر، والذي عُمد بإسم فيلوباتير، والثانية سيرافيا ريمون والتي عُمدت بذات الاسم، وسط أجواء روحية مفرحة لإتمام طقسي المعمودية ورسامة الشمامسة.

جاء ذلك وسط حضور آباء الكنيسة وهم: «القمص شاروبيم بسطوروس، القس ميخائيل شنودة، القس داود وديع، القس كيرلس سامي، القس ساويرس رمسيس، القس ارسانيوس سعيد»، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير.

تفاصيل رسامة الشمامسة

وقال القس أرسانيوس سعيد، مسؤول مدرسة الشهيد أسطفانوس للشمامسة بالكنيسة، إن الكنيسة أخذت بركة تواجد الأنبا بافلي لرسامة شمامسة جدد من خريجي المدرسة التي علمت الأطفال بدءا من 3 ابتدائي، وتم امتحانهم ورسامة المجتازين.

وأضاف القس أرسانيوس لـ«الوطن»، أن الشمامسة الذين رسموا بيد الأنبا بافلي من المراحل الدراسية من سن 3 ابتدائي إلى 3 إعدادي 54 شماسا، وهم من اجتازوا الاختبارات، تمثلوا في 49 شماسا من مرحلة ابتدائي، و5 من مرحلة إعدادي، مؤكدا تدريبهم لما ما بين سنتين و3 سنوات، ثم يتم تقسيمهم مستويات.