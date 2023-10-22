وزير الصحة يوجّه بسرعة الانتهاء من استكمال تجهيزات مستشفى طهطا العام

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من استكمال التجهيزات الطبية بمستشفى طهطا العام، لتقديم الخدمات للمواطنين في جميع التخصصات التي يعمل بها المستشفى.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنشاء وتطوير مستشفى طهطا العام، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.

التجهيزات التي تمت ضمن المشروع

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير تفقد أعمال الإنشاء والتطوير، والتجهيزات التي تمت ضمن المشروع المقرر انتهاء العمل به قريبا.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 149 سريرا بينها 31 سرير رعاية مركزة، و31 حضانة، إضافة إلى 120 سرير نوعي.

وقال «عبدالغفار» إنّ الوزير تحدّث إلى المرضى ومرافقيهم، للوقوف على رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.