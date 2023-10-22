إلغاء وتبرع بأرباح الحفلات.. نجوم الغناء في الوطن العربي يتضامنون مع غزة

حالة من الحزن ممزوجة بالغضب سيطرت على نجوم الغناء في الوطن العربي بسبب الوضع الحالي في قطاع غزة، والأحداث الدموية التي يشهدها أهل فلسطين على مدار الأيام الماضية وهو ما دفع عدد من الفنانين إلى إلغاء حفلاتهم تضامنا مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيين.

وكان أحدث الفنانين الذين ألغوا حفلاتهم مغني الراب المصري عفرتو، الذي أعلن إلغاء حفله المقبل بسبب الحالة النفسية التي يمر بها في ظل الظروف الراهنة، قائلًا عبر حسابه على «إنستجرام»: «نفسيتي متسمحش إن أغني للناس في حفله في الأحداث دي»، كما قرر الفنان العراقي ماجد المهندس إلغاء حفله المقرر إقامته في الكويت يوم 27 أكتوبر الجاري، بسبب الأحداث الحالية في قطاع غزة، على أن يتم تحديد موعد لاحقا للحفل.

وتتسع القائمة لتشمل عددًا كبيرًا من النجوم من بينهم ماجدة الرومي، إذ أعلنت دار الأوبرا العمانية إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه الفنانة اللبنانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولم يقتصر الأمر على حفل ماجدة الرومي فقط بل إيقاف كل الحفلات الأخرى، فقا للبيان الصادر عن دار الأوبرا، كما أعلنت أنغام إلغاء حفلها في دبي، وهو ما جاء بالاتفاق بين أنغام والشركة المنظمة للحفل.

إليسا تقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.. ومحمد حماقي يتبرع بأرباح حفلاته لدعم الأسر الفلسطينية

وفي الوقت الذي لم يستطيع فيه عدد من الفنانين إلغاء التزاماتهم الفنية بإقامة الحفلات، سلكوا اتجاهات أخرى، إذ طالبت إليسا من حضور حفلها في ألمانيا الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأوضحت أنَّها مضطرة لإحياء الحفل الذي تعاقدت عليه مسبقًا قبل أحداث غزة، بينما قرر الفنان محمد حماقي التبرع بأرباح حفلاته خلال الفترة القادمة لدعم الأسر الفلسطينية بغزة، وأعلنت الفنانة مي فاروق التبرع بأجر حفلها الأخير لصالح فلسطين كما دعت لحفل وطني خيري أرباحه للفلسطينيين، كما ألغت جميع حفلاتها المقبلة لحين استقرار الأوضاع.