محمد حماقي يتبرع بأرباح حفلاته لدعم الأسر الفلسطينية

في بادرة لقوة مصر الناعمة في دعم القضايا الوطنية والإنسانية، قرر الفنان محمد حماقي التبرع بأرباح حفلاته خلال الفترة القادمة لدعم الأسر الفلسطينية بغزة التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي مؤخرا الذي خلف 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، و1000 سيدة، و120 مسنا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة.

حماقي يعلن دعم فلسطين

وكتب حماقي عبر صحفاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «طول عمر الفن له قوة بتظهر في المواقف الصعبة.. دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات علشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري، المجهود الحربي».

محمد حماقي: فني هو سلاحي

وقال حماقي: «بما أن السلاح اللي في ايدي هو فني فقررت أني أستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين».

أضاف حماقي: «كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر المصري لدعم إخواتنا ضد العدوان الذي يتعرضوا له».

وبهذا القرار يعد حماقي أول فنان عربي يقرر التبرع بأرباح حفلاته لدعم الأسر الفلسطينية على غرار المجهود الحربي المعروف لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ ونجوم زمن الفن الجميل.