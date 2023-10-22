أخرجه الأطباء من رحم والدته الشهيدة.. الحالة الصحية لجنين وُلد تحت القصف في غزة

«معجزة إلهية»، هكذا كان المشهد داخل أحد مستشفيات قطاع غزة، الذي يستقبل آلاف المصابين والشهداء بين الساعة والأخرى، جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والمتواصل على المنازل والمستشفيات والكنائس.

أطباء غزة ينقذون حياة جنين داخل رحم والدته بعد استشهادها في أحداث فلسطين

في إحدى غرف الطوارئ المكتظة عن آخرها بالمصابين، كان المشهد أشبه بالإعجاز، بعدما أخرج الأطباء جنينا من رحم والدته التي استشهدت مع جميع أفراد عائلتها؛ إثر هجمة شرسة من الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل رفح خلال الساعات القليلة الماضية.

ما مصير الطفل الذي وُلد في الشهر الثامن بعد استشهاد والدته؟

الكثيرون تساءلوا عن مصير الجنين الذي وُلد في الشهر الثامن قيصريا، لإنقاذ حياته، حيث كشف محمد باسم مصور المشهد الإنساني من داخل أحد المستشفيات، أن الأطباء أنقذوا الجنين بعد استشهاد والدته، وأن محاولات إبقاءه على قيد الحياة لاتزال مستمرة.

ردود فعل واسعة عن دور الأطباء في مستشفيات فلسطين، وتحديدا بعد هذه الجراحة الإعجازية، والمحاولات المستميتة لإنعاش والحفاظ على حياة الجنين بعد رحيل كافة أفراد عائلته، شهده المقطع المصور للحظة إنعاشه بعد ولادته بدقائق معدودة.

«جهودهم وإنسانيتهم لازم تدرس للعالم كله».. هكذا وصفت إحدى المتابعات مشهد إنقاذ الجنين من جانب الأطباء الذين لا يلاحقون على الأعداد المهولة للوفيات والمصابين التي تصل كل ساعة إلى المستشفيات، فيما علق متابع آخر: «إنتوا بتعلموا الكون كله الإنسانية».

ويشهد قطاع غزة غارات وقصف مستمر منذ 15 يومًا بشكل متتالي من جانب العدوان الإسرائيلي، وتحديدا منذ تنفيذ المقاومة الفلسطينية العملية التي اشتهرت بـ«طوفان الأقصي»، يوم 7 أكتوبر الماضي.