وقفة احتجاجية لـ«محامين الدقهلية» للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي

نظم محامو الدقهلية، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية للمرة الثانية، لدعم القضية الفلسطينية، وإدانة الأحداث الدامية والإجرامية التي شهدها قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، وكذلك لتأييد مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

دعم مواقف الرئيس السيسي

وقال جلال محمد، محام بالمنصورة، نقف اليوم لدعم ومساندة القضية الفلسطينية بشأن الاعتداءات الصهيونبة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه المرة الثانية لنا، لنؤكد دعمنا لهم وتأييدنا لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منع تهجير أبناء قطاع غزة من أراضيهم حفاظا على أرضهم، وكذلك حماية لأرض سيناء، لأنها خط أحمر.

الوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة

وأضاف محمد محب، محام بالمنصورة، أنهم مستمرون في التضامن مع الأشقاء في فلسطين، والوقوف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة، ونؤيد قلبا وقالبا وتحديدا في منع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما حدث في قمة القاهرة للسلام من نجاح كبير في وقت عصيب، واستضافة دول العالم في ظل هذه الظروف الصعبة، يثبت أن مصر لها ريادة وثقل بين دول العالم.