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«مستقبل وطن» قنا يعلن خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كتب:

رجب آدم
08:38 م | السبت 21 أكتوبر 2023
حزب مستقبل وطن قنا

حزب مستقبل وطن قنا

عقدت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مساء اليوم، اجتماعا موسعا بمقر الحزب بمدينة قنا، بهدف اعتماد خطة عمل المرحلة المقبلة، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى المقرر له ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وأحمد سالم أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بقنا وأمناء المراكز بالمحافظة وأعضاء هيئة مكتب أمانة المتابعة بالمحافظة.

وبحسب البيان جرى خلال الاجتماع، استعراض خطة عمل أمانة المتابعة خلال الفترة المقبلة، وخطة عملها في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، كما جرى خلال الاجتماع تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كل القرارات التي تحافظ على الأمن القومي المصري، وضرورة وقف العدوان الرئيسي على المدنيين بقطاع غزة.

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بقلم رجب آدم