كيف تتبرع للهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء في غزة؟.. اعرف التفاصيل

كشف الهلال الأحمر المصري، عن طرق التبرع لقطاع غزة، بالتزامن مع دخول المساعدات الإنسانية لهم، في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.

التبرع للهلال الأحمر المصري لغزة

ومنذ دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، يتساءل عدد من المواطنين عن طرق التبرع للهلال الأحمر المصري لغزة، حيث يمكن التبرع من خلال الموقع الخاص بالجمعية من هنا، كما يمكن اتباع إحدى الطرق التالية للتبرع.

- إرسال رسالة نصية على رقم 9770 وكتابة كلمة فلسطين، وتكون قيمة الرسالة 5 جنيهات.

- الاتصال على الرقم 15322 وإدخال الرقم 3، وترك الاسم، العنوان، ورقم الهاتف المحمول والمبلغ المراد التبرع به، وبعدها يصل مندوب الهلال الأحمر خلال ساعات.

- يمكن التبرع من خلال فودافون كاش كود 1669 أو ابليكيشن أنا فودافون أورنج كاش كود #7115#.

- يمكن التبرع من خلال فوري من ماكينة فوري من أي مكان كود 99981.

- من خلال بنك القاهرة حساب رقم 8384/501/30

- يمكن التبرع على حساب مؤسسة مرسال.