انخفاض أسعار الدواجن المجمدة في مجمعات ومنافذ التموين

تشهد أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاضا في الأسعار مقارنة بأسعار الدواجن في الأسواق، إلى جانب تراجع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأخرى.

أسعار الدواجن في مجمعات التموين

وتستعرض «الوطن» أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، كالتالي:

- دواجن محلية مجمدة وزن كيلوجرام بسعر 105 بدلا من 125 جنيها.

- دواجن برازيلي مجمدة وزن كيلوجرام بسعر 85 بدلا من 115 جنيها.

فيما تأتي أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 160 بدلا من 190 جنيها للكيلوجرام.

وتشهد أيضا المجمعات الاستهلاكية، انخفاضا في أسعار السلع الغذائية، مثل الزيت والسكر والأرزوالمكرونة.

- سعر كيلو السكر معبأ 1 كيلوجرام 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي 40 جنيها بدلا من 45 جنيها،

- سعر زجاجة زيت خليط 700 مللي 31 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط 1 لتر 46 جنيها بدلا من 56 جنيها.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 بدلا من 118 جنيها.

- زيت خليط 4.5 لتر بسعر 199.75 جنيه بدلا من 235 جنيه.

- أرز معبأ عريض الحبة بسعر 22 جنيها بدلا من 28 جنيها.

- أرز معبأ مستورد بسعر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

- مكرونة 350 جراما بسعر 6 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه.

- مكرونة كيلوجرام بسعر 17.50 بدلا من 20 جنيها.