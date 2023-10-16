عاجل.. قائمة أسعار السلع بعد التخفيض في منافذ «التموين».. الخصومات هائلة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه شركات الجملة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ سلع مخفضة ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض السلع الغذائية للمواطنين، والتي بدأ تطبيقها يوم السبت الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر.

سلع بأسعار مخفضة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه جرى ضخ العديد من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، مقارنة بأسعار السلع قبل تطبيق المبادرة، موضحة أنّ نسبة الانخفاض في سعر السلعة قد تصل إلى 20 و30 جنيها.

وأكدت المصادر، أنّ شراء السلع المخفضة من المجمعات متاح لأي مواطن ولا يشترط أن يكون من المستفيدين من الدعم الحاملين للبطاقات التموينية.

قائمة أسعار السلع بعد التخفيض في التموين

ولفتت المصادر إلى أنّ هناك قائمة بـ24 سلعة متاحة حاليا بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، كما يلي.

سعر كيلو السكر معبأ 1 كجم 27 جنيها بدلا من 35 جنيه.

- سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي 40 جنيها بدلا من 45 جنيها،

- سعر زجاجة زيت خليط 700 مللي 31 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط 1 لتر 46 جنيها بدلا من 56 جنيها.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 بدلا من 118 جنيها.

- زيت خليط 4.5 لتر بسعر 199.75 جنيه بدلا من 235 جنيه.

أرز معبأ عريض الحبة بسعر 22 جنيها بدلا من 28 جنيها.

أرز معبأ مستورد بسعر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

مكرونة 350 جراما بسعر 6 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه.

مكرونة كيلوجرام بسعر 17.50 بدلا من 20 جنيها.

عدس أصفر معبأ 500 جرام بسعد 22 جنيها بدلا من 30 جنيها.

فول معبأ 500 جرام بسعر 12 بدلا من 15 جنيها.

جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 9.50 بدلا من 11 جنيها.

جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها.

جبنة تتراباك (بلس - طعوم) 250 جراما بسعر 15 بدلا من 16 جنيها.

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 31.50 بدلا من 33 جنيها.

جبنة تتراباك (بلس - طعوم) 500 جرام بسعر 30 بدلا من 36 جنيها.

جبنة تتراباك كيلوجرام بسعر 56 بدلا من 61 جنيها.

لبن كامل الدسم بسعر 29 بدلا من 32 جنيها.

لبن كامل الدسم 500 مللي بسعر 15.50 بدلا من 17 جنيها.

طبق بيض 30 بيضة بسعر 125 بدلا من 150 جنيها.

دواجن محلي مجمدة كيلوجرام بسعر 105 بدلا من 125 جنيها.

دواجن برازيلي مجمدة كيلوجرام بسعر 85 بدلا من 115 جنيها.

لحوم برازيلي مجمدة كيلوجرام بسعر 160 بدلا من 190 جنيها.