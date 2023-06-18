تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدواجن المجمدة المحلية والبرازيلي المستوردة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن الأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة في المجمعات الاستهلاكية

وتتساوى أسعار الدواجن المحلية المجمدة مع أسعار الدواجن البرازيلي المستوردة والتي يتم طرحها في منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية بالأسعار التالية:

- سعر كيلو الدواجن المحلية المجمدة 85 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن البرازيلي المستوردة 85 جنيها.

السلع في المجمعات الاستهلاكية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّها تستهدف من ضخ السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية، طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 25 حتى 30% خاصة للمواطنين غير المدرجين على منظومة الدعم التمويني وغير الحاملين للبطاقات التموينية.

وتشهد أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية تخفيضا عن أسعار اللحوم في محال الجزارة والأسواق المحلية، وتضخ وزارة التموين اللحوم في المجمعات والسيارات المتنقلة بالأسعار والأنواع التالية:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

صرف السلع التموينية

كما توفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية، ماكينات صرف السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، لصرف المقررات التموينية المستحقة لهم وفقا عدد أفراد كل بطاقة.