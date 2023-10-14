رسميا.. انخفاض أسعار الدواجن المجمدة 25 جنيهًا

تراجعت أسعار الدواجن المجمدة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 في الأسواق المحلية وفق ما أعلنة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وجاء ذلك عقب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعمل مبادرات لخفض أسعار السلع للمواطنين.

وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في بيان، اليوم، إن أسعار الدواجن المجمدة انخفضت 25 جنيهًا للمستهلك منذ بداية اليوم السبت في الأسواق للمواطنين، حيث سجل سعر الكيلو للدواجن المجمدة للمواطنين 105 جنيهات بدلا من 130 جنيهًا.

كما انخفضت أسعار الفراخ المجمدة في المزارع والمجازر بقيمة 15 جنيهًا للكيلو الواحد، ليسجل الكيلو 100 جنيه بدلا من 115 جنيهًا.

واتجهت الدولة خلال الفترة الحالية لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية للمواطنين تقدر بحوالي 12 سلعة، وقد تم بالفعل خفض أسعار 7 منتجات غذائية بنسبة 25% في الأسواق اليوم، ضمن مبادرة الحكومة، لدعم المواطنين.