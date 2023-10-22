«محامو الإسكندرية» ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للمرة الثالثة

واصل محامو الإسكندرية وقفاتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 5 أيام، حيث بدأت بوقفات يومي الأربعاء والجمعة الماضيين، وحتى اليوم الأحد وذلك لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، أمام مجمع محاكم الإسكندرية.

وشارك المحامون بهتافات عدة توضح تضامنهم مع القيادة السياسية المصرية فيما تتخذه من قرارات حيال الموقف الراهن نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية إدخال المعونات التي تمكنت الدولة المصرية في إدخال قافلتين حتى الوقت الراهن.

هتافات داعمة للقضية الفلسطينية

«احكوا وقولوا يا عرفات.. عبد الناصر عمره ما مات»، هكذا ردد المشاركون بالوقفة التضامنية عدة هتافات، مؤكدين أن هذه الوقفة تأييدا لغزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي.

دعم الدولة المصرية في قراراتها

وأعلن المشاركون تأييدهم الكامل لقرارات القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة، مؤكدين أن مصر مع القضية الفلسطينية للحفاظ على سلامة أهالي غزة واستمرار التنديد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي.