عاجل.. توضيح هام.. هل يوقف الاتحاد الأفريقي كهربا بسبب دعم فلسطين في مباراة الأهلي وسيمبا؟

تحدث الإعلامي سيف زاهر الجدل، عن إمكانية إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إشارته في مباراة سيمبا في الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية، ضد غارات الاحتلال الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة.

وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس إن ما يتردد بشأن اتخاذ الاتحاد الإفريقي قرار بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، أو توقيع عقوبة عليه بعد إشارته بعلامة النصر، من أجل دعم القضية الفلسطينية، أمر غير صحيح نهائيا، وما يتردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة.

وتابع أن كافة اللاعبين في العالم يحتفلون بهذا الاحتفال من أجل دعم القضية الفلسطينية، ولم يتم توقيع ضدهم أي عقوبة، وبالتالي الأمر واضح في هذا الشأن، وسيتواجد محمود كهربا في مباراة الأهلي وسيمبا القادمة، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري السوبر الإفريقي على ستاد القاهرة الدولي.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الإفريقي، وسجل هدفي النادي الأهلي في المباراة رضا سليم ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل إلى الدور القادم من المسابقة في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وتقدم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بطلب للسلطات الأمنية، للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم.