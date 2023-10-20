دور الدبلوماسية المصرية في دعم فلسطين.. تحويل موقف دول غربية نحو مساندة غزة

أكّد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّه استمرارًا للجهود المصرية الحثيثة للوصول لسبل الحل الإيجابي للقضية الفلسطينية، سيتمّ إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض، وسط لفيف من قيادات دول العالم الكبرى.

فعاليات الدلوماسية المصرية في القضية الفلسطينية

ونستعرض في السطور التالية فعاليات الدلوماسية المصرية، لبحث سبل التفاوض في القضية الفلسطينية، وهي:

- استمرار الدبلوماسية المصرية في فتح قنوات اتصال مع دول الإقليم وتأكّيد تبني موقف موحد بشأن رفض «تهجير الفلسطينيين» ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين وانتهاكها القانون الإنساني الدولي.

- فاعلية الدبلوماسية المصرية في تحويل موقف بعض الدول الغربية التي أيدت الموقف الإسرائيلي في بداية التصعيد إلى موقف داعم لوقف التصعيد ومراعاة الوضع الإنساني في غزة، بل وتقديم مساعدات لسكان القطاع.

- نجاح الدبلوماسية المصرية في كشف مغالطات الإعلام الغربي فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتوضيح الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي بما أدى إلى تغير في بعض المواقف الغربية على المستوى الشعبي.

عوامل إنجاح قمة القاهرة للسلام

- الضغط المتواصل على دول العالم لوقف العدوان وتهدئة الأوضاع في غزة.

- تحول في موقف بعض الدول الأوروبية على المستويين الرسمي والشعبي للمطالبة بمراعاة الوضع الإنساني في غزة، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية.

- استمرار مصر في اتصالاتها الدبلوماسية مع أكبر عدد من دول العالم لبحث جهود التهدئة.