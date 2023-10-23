موعد زراعة الفول البلدي في الوجهين القبلي والبحري وأهم أصنافه

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن موعد زراعة الفول يعتبر من العوامل التي تحدد إنتاجية محصول الفول البلدي لارتباط ذلك بعدة عوامل وهي الحرارة والرطوبة وتساقط الأمطار وما يتعلق بذلك بالآفات الزراعي والأمراض التي تصيب الفول وأهمها التبقع البني والصدأ فضلا عن أمراض التربة مثل الذبول وعفن الجذور والهالوك.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن العوامل الجوية تتسبب في زيادة النشاط للآفات والحشرات مثل المن والذبابة البيضاء اللتان يتسببان في انتشار أمراض فيروسية.

الالتزام بمواعيد الزراعة حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل في التزهير

أكد ضرورة الألتزام بمواعيد الزراعة حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل في التزهير وعقد وتكوين الثمار، لافتا إلى أن أفضل موعد للزراعة في الوجه القبلي منتصف شهر أكتوبر الحالي وفى النصف الأول من نوفمبر في محافظات الوجه البحري.

أشار إلى أن أفضل أصناف الفول للزراعة هي سخا 1 والذي يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ، كما أنه مبكر النضج وتجود زراعته في كل محافظات الدلتا وفي الوجه القبلي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وهو نبات قوي النمو وتفريعه متوسط.

أهم أصناف الفول التي تزرع في المحافظات

لفت إلى أن صنف الفول جيزة 716 مهجن ويتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ وهو مبكر النضج بما يقرب من 15 يوم عن الأصناف الأخري ويصلح لأغراض التكثيف المحصولي وتجود زراعته في الدقهلية وبعض محافظات وسط وجنوب الدلتا وهو غزير التفريع يقاوم للرقاد.

من بين الأصناف أيضا جيزة 843 وهو مستنبط بالتهجين ويقاوم الهالوك وهو متحمل الإصابة بالأمراض الورقية ويتفوق علي الأصناف الأخري في الأراضي المصابة بالهالوك بحوالي 55 إلى 60% ويتساوي في الإنتاجية مع أصناف الوجه البحري الموصي بزراعتها في الأراضي الخالية من الهالوك ويزرع في الوجه البحري ومصر الوسطى، أما صنف مصر 1 فهو مُهجن أيضا ومقاوم للهالوك ويتحمل الإصابة بالأمراض الورقية ويمكن زراعتة جنوب الدلتا ومحافظات الصعيد.