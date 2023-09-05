بدء موسم حصاد الفول السوداني بالشرقية.. نحو 25 ألف فدان في المحافظة

انطلق موسم حصاد الفول السوداني في محافظة الشرقية، منتصف أغسطس الماضي، ويمتد حتى منتصف أو نهاية شهر سبتمبر الجاري، ويعد السوداني محصولا زيتيا هاما، كما ويتميز بقيمته الغذائية المرتفعة ويدخل في صناعات عديدة، هذا بالإضافة إلى أنه يدرّ دخلا ربحيا للمزارع وعمال اليومية بالحقول.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن» إن المساحة المنزرعة في المحافظة بمحصول الفول السوداني بلغت 25253 فدانا، لافتا إلى أهمية المحصول للدولة كونه مصدرا هاما لإنتاج الزيوت ودخوله في صناعات أخرى عديدة، ويتم تناوله ضمن المنتجات الغذائية ذات القيمة العالية، مؤكدا أنه كلما تم التبكير بزراعته كلما كانت إنتاجية الفدان أعلى في بدء الموسم مع مراعاة اتباع قواعد الزراعة وموالاة الحقل.

تربة أراضي أبو حماد تجود بزراعة السوداني

ومن جانبه، أشار المهندس محمود سويد، مدير عام الإدارة الزراعية بأبو حماد، إلى أن المزارعين بقرى المركز تجود أراضيهم الزراعية المتنوعة ما بين الرملية والطينية الخفيفة بزراعة محصول الفول السوداني، ويصلح فيها السوداني مقارنة بالمحاصيل الأخرى، كما أنه محصولا مربحا مقارنة بالمحاصيل الأخرى، لافتا إلى مداومة المتابعة والإرشاد الزراعي مع المزارعين والتوعية من خلال الحلقات الزراعية الإرشادية والتوصيات الفنية الواجب اتباعها لضمان إنتاجية عالية من الفدان موضحا أن المساحة المنزرعة بزمام أبو حماد تصل نحو 5615 فدانا.

مواعيد زراعة الفول السوداني

وأوضح المهندس الزراعي سيد منصور بالادارة الزراعية، أن زراعة الفول السوداني تبدأ من منتصف شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو، لافتا إلى أن زراعة السوداني المبكرة تبدأ مع زراعة البرسيم، بينما الزراعة المتأخرة تكون بعد حصاد محصول القمح، فيما يبدأ الحصاد في أول أغسطس وحتى نهاية سبتمبر، وتجود زراعته في الأراضي الرملية أو الطميية الخفيفة، وتتراوح إنتاجية الفدان من 20 إلى 30 إردبا وفقا لصنف السوداني وموعد الزراعة وتربته والخدمة عليه.

خدمة الأرض الزراعية بدءا بالزراعة وحتى الحصاد

وأكد منصور، على ضرورة الخدمة الجيدة للحقل، واتباع تعليمات الإرشاد الزراعي التي تؤكد عليها مديرية الزراعة بالشرقية، حرصا على تحقيق إنتاجية عالية، التي تعود بالخير الوفير على المزارع والدولة، على حد سواء، لافتا إلى ضرورة الخدمة الجيدة للأراضي الزراعية بالحرث وتقليب التربة مع مكافحة المن والحشرات ووضع المبيدات والفوسات.

فرحة المزارعين أثناء حصاد محصول السوداني

وفي سياق متصل، التقت «الوطن» بعض المزارعين، من أصحاب الحقول في قرية بني أيوب، التابعة للإدارة الزراعية بمركز أبو حماد بالشرقية، وأعربوا عن سعادتهم أثناء حصاد محصول الفول السوداني، كونه مبشرا بالخير ومدرا للربح، لافتين إلى أنهم يحصدون حصيلة جهد وعناء دام في الحقل لأكثر من 3 أشهر متطلبا عناية ونفقات.

وقال شريف علي، من مركز أبو حماد ويزرع فدانين أرض بالفول السوداني، إنه وجد أهل بلدته ووالده يزرعون السوداني، وبعض المحاصيل الزيتية الأخرى، لافتا إلى أن طبيعة التربة تجوّد زراعتها، مشيرا إلى أنه يحصل على محصوله فرحا بعد مكوثه في الأرض لفترة زمنية من 100 إلى 120 يوما، كما أن التربة الرملية يتم ريّها من 7 إلى 8 أيام، بينما التربة الطينية يتم ريّها من 15 يوما، لافتا إلى أن الحصاد يحتاج لأيدي عاملة كثيرة.