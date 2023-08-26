تدريب السيدات في المنيا على صناعة «حواوشي وكفتة» من الفول الصويا بدلا من اللحوم

«حواوشي وكفتة وبورجر»، أطعمة شعبية شهيرة، يمكن صناعتها بجرامات قليلة من الفول الصويا بدلاً من اللحوم الحمراء، حيث جرى تدريب ربات البيوت، على إعداد الكثير من الأطعمة بأقل التكاليف، وذلك خلال مطبخ تعليمي نظمته الهيئة الإنجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لتمكين السيدات اقتصاديا، داخل قرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

تكوين وجيات غذائية رخيصة وصحية

وقال الدكتور وليد محمد عبد العليم أستاذ الصناعات الغذائية بمحطة بحوث ملوي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه جرى تدريب السيدات على تكوين وجبات غذائية رخيصة وصحية وآمنة باستخدام بدائل اللحوم مثل الفول الصويا، لتكوين وجبات غنية بالبروتين النباتي مثل الكفتة والحواوشي والبورجر كبديل للبروتين الحيواني، وذلك لتخفيف الأعباء المادية من علي كاهل الأسرة المصرية الأكثر احتياجا.

وقالت ناهد كمال شاكر، من قرية أبيوها، إنها تعلمت من المطبخ إعداد طعام اقتصادي رخيص وصحي باستخدام كميات قليلة من الفول الصويا، وإعداد العدس والبيض المطبوخ والبصل، وعمل الزبادي، وصناعة المربى والمخللات، بطرق بسيطة تتناسب مع الظروف المعيشية للأسر البسيطة.

مشروع تمكين سبل المعيشة للمرأة

وقالت هالة محمد، مستفيدة من المشروع، إن المطبخ التعليمي يأتي ضمن مشروع تمكين سبل المعيشة للمرأة المتضررة من فيروس كورونا، ويهتم بتعليم السيدات طرق إعداد الكثير من الأطعمة الرخيصة، دون الاعتماد على شراء طعام من الخارج بأسعار باهظة الثمن، وأوضحت أنه تم شرح أهمية العناصر الغذائية المستخدمة في إعداد الطعام بقيمة غذائية متكاملة بأقل دهون، ومرتفعة جدا في القيمة الغذائية، باستخدام بدائل أقل تكلفة من اللحوم الحمراء بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة الماضية، إضافة إلى تعلم إعداد أطباق سلطة صحية ومفيدة لكل أفراد الأسرة.