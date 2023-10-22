ختام المهرجان الدولي السابع للتمور في واحة سيوة بمشاركة 9 دول

شهد ختام المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في واحة سيوة، اليوم، توزيع شهادات تقديرية للمشاركين بمعرض التمور والمنتجات اليدوية والحرفية المقام على هامش المهرجان.

وسلّم الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وممثلا عن الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الشهادات على أصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للتمور، موجهاً لهم الشكر والتقدير على مشاركتهم الفعالة في فعاليات المهرجان.

95 عارضاً خلال فعاليات المعرض

وشارك في المعرض المقام علي هامش فعاليات مهرجان التمور في واحة سيوة 95 عارضاً يمثلون 9 دول منتجة للتمور، هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا، والسودان، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، ومصر، ضمن أجنحة خاصة في القرية الأولمبية بسيوة، وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع بالإضافة الى رجال الأعمال والشركات، والتى جاءت خصيصاً للاطلاع على أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات.

ندوة علمية بمشاركة 27 خبيرا في المهرجان

وشهدت فعاليات مهرجان التمور ندوة علمية شارك فيها 27 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، إضافة إلى توزيع جوائز مسابقه التمور المصرية ضمن ثماني فئات.

جدير بالذكر، أن المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية المقام بواحة سيوة أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ولفيف من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.