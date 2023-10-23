الجامعات: إقبال طلابي على حملات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام أعمال حملات التبرع بالدم الموجودة بمختلف الجامعات لصالح الأشقاء الفلسطينيين المصابين نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها فلسطين، مؤكدين أن الحملة تأتي تضامنًا مع الأشقاء تماشيًا مع إستراتيجية وتوجهات الدولة المصرية في هذا الشأن.

حملات التبرع بالدم

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حملة التبرع بالدم تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين مستمرة ومازالت موجودة ومتاحة دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتا إلى أن الجامعات تقدم دعمًا غير محدود للطلاب الفلسطينيين بمختلف الفرق الدراسية.

الجامعات الحكومية

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعمال حملة التبرع بالدم للطلاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني تتم بصورة إيجابية ومنتظمة دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن هناك إقبالا من قبل الطلاب على الحملات في إطار الدور المجتمعي للطلاب.