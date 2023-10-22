تحرير 9494 محضرا في حملات مكبرة على شوارع الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي للمخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، للحفاظ على حق المواطن في السير الآمن، وتحقيقًا للسيولة المرورية في حركة السيارات.

وقال محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، إن أحياء الإسكندرية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية عدة حملات للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

آلاف المحاضر المتنوعة في الإسكندرية

وأشار الشريف، إلى أن الحملات التي استمرت أسبوعين، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 204 منشآت، وضبط 21314 حالة إشغال متنوع.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه جرى تحرير 9494 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق ورخص محلات، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.