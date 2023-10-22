التحالف الوطني: مستلزمات طبية وأدوية بالعبور الثاني للمساعدات المصرية لأهالينا في غزة

شهد معبر رفح، اليوم الأحد، العبور الثاني حيث تجدد الأمل لليوم الثاني على التوالي وجرى فتح معبر رفع لدخول المساعدات المصرية ضمن العبور الثاني الذي تعدى أكثر من 15 شاحنة؛ إذ تواصل مؤسسات المجتمع المدني المصري العمل ليل نهار من أجل إيصال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

وجرى اليوم الأحد، عبور سيارتين لمؤسسة مصر الخير ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحمل مساعدات تشمل المستلزمات الطبية والأدوية التي تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بشأنها لسد العجز في الاحتياجات الإغاثية.