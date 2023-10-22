الفنان الفلسطيني محمد عساف: ملامح بلادي تغيرت لكن غزة صابرة

هاجم الفنان الفلسطيني محمد عساف، وحشية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد قصفها الغاشم على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 4500 مواطن فلسطيني، بين سيدة وطفل.

محمد عساف يستنكر الهجوم الوحشي

نشر عساف تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع X «تويتر سابقًا»، أعرب فيها عن حزنه وأسفه لهذه المشاهد المؤلمة لأهل بلده، قائلا «لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت، وأطفال رضع ونساء قتلوا بدم بارد، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني، لم يبق شيء على حاله».

محمد عساف: لم يسلم بشر ولا شجر

وأضاف الفنان الفلسطيني: «لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتى الحجر، قصفوا المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس، دمروا كل شيء، تغيرت الملامح، ولكن غزة لا زالت صابرة، رغم كل هذا الألم والدمار الكبير».

يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري بعد أن نجحت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية.