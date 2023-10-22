نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 1300 إعلامي لا يستطيعون ممارسة عملهم في غزة

بدأ منذ قليل اجتماع اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد الأمي رئيس الاتحاد، بحضور كل من نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ونقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، وخالد ميري، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب.

وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفيين في فلسطين يعملون في ظروف استثنائية، تمنعهم من ممارسة عملهم بطريقة أمنة، ويوجد 1300 إعلامي لا يستطيعوا ممارسة عملهم، ومنهم ألف على أقل تقدير في خان يونس، مضيفا أن هناك تحرض إعلامي ممنهج ضد ظهور حقيقة ما يحصل في فلسطين.

ضرورة تعاون جميع النقابات الصحفية

وأضاف أن المعركة التي يقودها نتيناهو هي الرواية حتى يسيطر على عرض الحقائق التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، موضحا أننا أمام كم الضغوطات التي يمارسها الاحتلال من الصعب أن تقوم نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأخذ خطوات فعالة اتجاه ما يحدث، ويجب أن تتعاون كل النقابات وعلى رأسهم اتحاد الصحفيين العرب.