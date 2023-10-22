حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وقفة احتجاجية أمام مقرها الرسمي للتنديد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب المشاركة في الوقفة بالاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر والرافضة لتهجير أهالي قطاع غزة.

وطالبت الحملة بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية في القطاع، ودعم وتفويض القيادة السياسية في إدارتها للأحداث الجارية، بمشاركة شعبية حاشدة من القوى السياسية والشبابية والأهلية وحتى المواطنين من مختلف الأعمار، بجانب تحركات فعّالة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتأييدا للقيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والسلم العام بالمنطقة، وحفاظا للحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

إدانة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وأدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، القصف الإسرائيلي المتعمد على مستشفى المعمداني مساء الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعربت الحملة الرسمية رفضها القاطع لكل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لمخالفتها القانون الدولي والإنساني، ودعت دول العالم أجمع بالتدخل للضغط والتهدئة، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين، والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم، واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.