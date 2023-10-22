حملة تبرع بالدم بكلية طب الزقازيق لصالح فلسطين المحتلة

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن كلية الطب بفاقوس بجامعة الزقازيق، شهدت إقبالاً كبيراً من طلاب الكلية على حملة التبرع بالدم، والتي تم تنفيذها داخل حرم الكلية بفاقوس، لصالح الأشقاء في فلسطين، مقدماً الشكر والتقدير للطلبة والطالبات بالكلية على هذه اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والأستاذ الدكتور وليد عبد الفتاح إسماعيل عميد كلية الطب البشري بفاقوس جامعة الزقازيق، والتي تم تنظيمها من خلال إدارة الكلية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

حملة للتبرع بالدم بكلية الطب بفاقوس لصالح فلسطين

وكلف وكيل وزارة الصحة مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، بتوفير عيادة بنك دم متنقلة تابعة للمديرية، لتنفيذ حملة التبرع بالدم داخل الكلية، وبالتنسيق مع مديري ومسئولي وفنيين بنك الدم بمستشفى فاقوس.

التبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين

وأكد الدكتور هشام مسعود على أهمية التبرع بالدم لإنقاذ المرضى والمصابين، لافتاً إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني، مناشداً المواطنين بالمشاركة في هذا الواجب، مقدماً الشكر للفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل.