أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلنت محافظة الغربية أماكن ونقاط حملات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين خلال الأسبوع الجاري، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، بهدف تسهيل أعمال التبرع بالدم على المواطنين ووجود نقاط وعربات التبرع بالاماكن القريبة من المواطنين بهدف عدم وجود مشقة عليهم.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم توفير 13 نقطة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتلك النقاط منها ثابت على مدار الأسبوع ومنها متحركة، والهدف من توافر أكثر من نقطة تبرع بالدم في أماكن مختلفة بمدن ومراكز وقرى المحافظة هو تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين.

الدعم الفوري للأشقاء الفلسطينيين

وناشد محافظ الغربية، في حديثه لـ « الوطن» المواطنين بالتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك ضمن الدعم الكامل والمساندة التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

أماكن نقاط التبرع بالدم

وعن نقاط أماكن التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، قال محافظ الغربية، أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وأنها مستمرة على أيام الأسبوع، و أنها تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.

واعلنت محافظة الغربية عن أماكن ونقاط التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بمدن ومراكز المحافظة وهي كالتالي:

- السبت:

مجمع كليات سبرباي.

- الاحد:

نجف الجامعة أمام بوابة كلية الطب، كلية التربية.

- الاثنين:

مجمع كليات سبرباي، ميدان المحطة بطنطا، الجامعة التكنولوجية بالمحلة.

- الثلاثاء:

مجمع كليات سبرباي، الجامعة التكنولوجية بالمحلة.

- الأربعاء:

مجمع كليات سبرباي، نجف الجامعة، كلية التربية.

الخميس:

مجمع كليات سبرباي، كلية التربية.