تدعيم «نظافة الإسكندرية» بـ12 سيارة نقل بقيمة 65 مليون

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بعدد 12 سيارة نقل كبيرة بقيمة 65 مليون جنيه، وضمها لأسطول الشركة لزيادة معدل نقل المخلفات يوميًا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة.

تعاون الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر

وثمن محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، بالجهود التي تقوم بها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيدًا بتعاونها المستمر مع الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة منظومة النظافة.

سعة التريلات الجديدة لمنظومة النظافة بالإسكندرية

وأكد الشريف، أن التريلات الجديدة تبلغ سعتها في النقلة الواحدة من 60 إلى 65 طن، وستساعد في زيادة عدد النقلات اليومية التي تتم إلي المدفن ما سيكون لها الأثر البالغ في تفريغ المحطات الوسيطة أولا بأول من المخلفات، وسيكون له أثره الإيجابي على المنظومة البيئية بشوارع الإسكندرية، وتسريع وتيرة العمل الميداني ما يأتي بالنفع على المواطن.