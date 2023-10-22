هدير عبد الناصر تفشل في التكفل بطفلة فلسطينية: أمها عايشة

تصدرت الفنانة الشابة هدير عبدالناصر، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدت رغبتها في التكفل بطفلة فلسطينية، أصيبت بجروح خطيرة، إثر قصف منزلها في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكشف هدير عبدالناصر، صعوبة تلك الخطوة، بعد التقصي والتحقق والوصول إلى بيانات حول تلك الطفلة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «أنا تواصلت مع صالح المصور اللي صورها، وقال لي إن أبوها استشهد بس مامتها موجودة».

وكانت هدير عبدالناصر، قد نشرت مقطع فيديو، تظهر فيه طفلة فلسطينية، وهي تتلقى الإسعافات الأولية داخل المستشفى، بعد إصابتها بجروح خطيرة، وعلقت عليها بقولها: «عندي استعداد كامل أني أخدها وأتكفل بيها في بيتي، من غير ما تتريقوا عليا، لو في إمكانية لأ ده، أنا مستعدة، ده أنا أتمنى آخدهم كلهم بس إزاي ده ممكن يحصل؟ إزاي أقدر أوصلها».

وحظى رد فعل الفنانة هدير عبدالناصر، بإشادات واسعة من قبل جمهورها، حيث قال أحدهم: «والله صعبانة عليا أوي، أنا مش عارف إزاي بيجلهم قلب يعملوا كده في أطفال أبرياء مالهمش ذنب في أي حاجة بجد.. حاجة تقهر».