الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الحرب في أوكرانيا إلى 10 آلاف قتيلا ومصابا

كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أن 4509 مدنيين لقوا حتفهم، بينما أصيب 5585 آخرون، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، حسبما ذكرت قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، اليوم الجمعة.

قد يكون عدد القتلى أعلى

أضافت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه من المحتمل أن يكون عدد القتلى في أوكرانيا أعلى، لأن الصراع المسلح يمكن أن يؤخر التقارير حول أعداد القتلى.

وأشارت المفوضية، إلى أن معظم الخسائر المسجلة بين صفوف المدنيين، ناجمة عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، بما في ذلك القصف باستخدام مدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى الصواريخ والغارات الجوية.