هدير عبد الناصر لـ«الوطن»: شخصية «منة» في «حلم حياتي» استفزتني جداً

استطاعت الفنانة هدير عبد الناصر، أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب شخصيتها المثيرة للجدل على شبكات التواصل في حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، حيث تقوم بدور «منة»، الفتاة التي تُعادي «خديجة»، على خشبة المسرح، كما تعاملها معاملة سيئة باستمرار، وتمكنت النجمة من جذب عقول المشاهدين، مرة أخرى، وأصبحوا يشيدون بأدائها على مختلف منصات التواصل.

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع الفنانة هدير عبد الناصر، للكشف عن كيفية اختيارها لشخصية «منة»، في حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»

هدير عبد الناصر:«أنا مش بختار أدواري تكون شريرة ولا لا»

قالت الفنانة هدير عبد الناصر لـ«الوطن»: «أنا مش بختار أدواري من حيث إنها تكون شريرة ولا لا، ولكني بختار الشخصية اللي بيبقى وراها هدف معين، وعايزة أوصل من خلالها رساله محددة، وبناءً عليه بختار الدور».

هدير عبد الناصر: شخصية «منة» في حكاية «حلم حياتي» استفزتني

وأشارت الفنانة هدير عبد الناصر إلى أنها قامت بتجسيد دور «منة»، في حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، بسبب استفزاز الشخصية لها، حيث قالت لـ «الوطن»: «لازم الدور يستفزني وأحس إني عايزة أعمل الشخصية دي، وأظهرها للناس، وإزاي إنها مش كويسة، وده اللي حصل في شخصية (منة)، في حكاية (حلم حياتي)، من مسلسل (إلا أنا)».

هدير عبد الناصر تتحدث عن شخصية «مروة» في مسلسل «لؤلؤ»

وعن نجاح شخصية مروة التي لا يزال الجمهور يتذكرها بها حتى الآن، قالت الفنانة هدير عبد الناصر، «سعيدة جداً إن الجمهور ما زال يتذكر شخصية (مروة)، في مسلسل (لؤلؤ)»، مشيرة إلى أن بعض من متابعيها ما زالوا ينادونها بـ اسم «مروة»، حتى الآن.