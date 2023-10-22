محمد التاجي: أهل غزة يعانون العطش والجوع والعقاب الجماعي

قال الفنان القدير محمد التاجي، إنَّ ما يحدث في غزة يلمسه بشكل كبير، بسبب إقامة أهل وأقارب زوج ابنته الصغرى في القطاع، بل ورآهم في زيارة لهم لمصر، مؤكدا أن الأوضاع سيئة بسبب الحرب: «تخيل الزوج وزوجته ووالدته ووالده وأشقاءه وأبناءهم.. جميعهم تركوا منازلهم ليقيموا بغرفة بمدرسة على البحر، وظلوا 3 أيام بدون طعام.. رغم أنَّ معهم أطفال.. واضطروا للشرب من مياه البحر».

«التاجي»: معاناة أهل غزة وأوضاعهم في منتهى القسوة

أضاف «التاجي»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميتين منى عبد الغني ومها الصغير، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ معاناة أهل غزة وأوضاعهم في منتهى القسوة والعنف المفرط، قائلاً: «حتى لو تمت محاكمة من يرتكبوا هذه الفظائع في حق أهل فلسطين فالعقوبات لن تكون كافية لإيقاع الجزاء بهم.. هؤلاء منهم لله وربنا المنتقم الجبار من كل واحد عذب شخص لهذه الدرجة».

لماذا التنكيل بالمدنيين وتوقيع العقاب الجماعي على أهل القطاع؟

تابع الفنان القدير محمد التاجي، «من المفترض أنَّ هؤلاء، أي قوات الاحتلال، قضيتهم ليست مع المدنيين من أهالي القطاع بل مع مجموعة أخرى، فلماذا توقع العقاب الجماعي وتنكل بالمدنيين.. وطبيب وجد ابنته ملقاه على الأرض قتيلة وطبيب آخر وجد ابنه قتيل وآخرين كثر وكم أطفال تم قتلهم أعمارهم أقل من 10 سنوات».