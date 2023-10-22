أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس يكشف تفاصيل الوضع في غزة الآن: جريمة حرب كبرى

أحداث تقع على مدار الساعة.. هنا شهداء لا فارق بين كبير أو صغير.. طفل أو امرأة.. مشهد مُرعب في قطاع غزة يمر به السكان «الباقين حتى الآن» جراء ما تقوم به إسرائيل من عمليات قصف «بشعة» بحسب توصيفات الساسة والخبراء، كل هذه الأمور ودلالاتها، كشف عنها الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس في حديثه لـ «الوطن».

وقال الدكتور أيمن الرقب إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة جريمة حرب كبرى، الاحتلال يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ولدينا قرابة 4 آلاف شهيد وما يزيد عن 1000 شهيد تحت الأنقاض، ورائحة الموت في كل مكان.. ونشهد جرائم لم يسبق لقطاع غزة أن تعرض لها بمثل هذه الوحشية، طائرات تقصف في كل مكان.. لا مكان في غزة آمن الآن، وكل مكان تم استهدافه، المباني تهدمت بشكل كامل، وكل شي جميل هدم، ونعاني من تلوث في المياه بل انقطاع المياه أيضاً والكهرباء، ونقص شديد في المواد الطبية والغذائية والمواد البترولية.

وأضاف: لدينا 150 شهيد من الأطفال، غير الجزء المفقود حتى الآن، وهذا دلالة واضحة على وحشة ما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ولدينا 1000 امرأة شهيدة، فالاحتلال يقصف بطائرات f35 ،16 ،15.

«الرقب»: قمة القاهرة للسلام وضعت المسئولية كاملة أمام المجتمع الدولي

أكد «الرقب» أن قمة القاهرة للسلام، وضعت المسئولية كاملة أمام المجتمع الدولي، ولها دور في تحريك ملف السلام المُعطل منذ 2014، فالقمة كان بها مشاركات مهمة من القادة والزعماء، فهي تحرك المياه الراكدة في العملية السياسية، وتحمل المجتمع الدولي المسئولية أمام القضية الفلسطينية، وصمته على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الحرب لم تتوقف حتى الآن، لكن القمة من المرجح أن تُعطي إحساساً ما بالطمأنينة في نفوس الشعبين الفلسطيني والمصري، وهي بمثابة فرصة لتوحيد الجهود لوقف الحرب وفتح آفاق جديدة للعملية السياسية، كما أنها أعادت القضية الفلسطينية للمشهد مرة أخرى، وكشفت أن المجتمع الدولي عاجزاً أمام واجهة الاحتلال، كما أن قمة القاهرة للسلام أكدت أن دماء الشعب الفلسطينية لا تقل أهمية عن دماء أي شعوب أخرى.

«الرقب»: إما أن نعيش أحراراً أو نموت كراماً

وقال «الرقب»: «إما أن نعيش أحراراً أو نموت كراماً»، وما يقال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء هي دعوات قديمة حديثة يرددها الاحتلال ما بين الحين والأخر، ومرفوضة تماماً من الشعب الفلسطيني، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه الواضح من هذه الدعوات، حيث أكد أنه لن يقبل هذه الدعوات لأنها تمثل تصفية للقضية الفلسطينية، كما أن هذه الدعوات بمثابة إنهاء للمشروع الوطني الفلسطيني.

«الرقب»: الشعب الفلسطيني يقدر الجهود والمساعي المصرية

وشدد على أن كل الشعب الفلسطيني يقدر تماماً كل الجهود والمساعي المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والموقف المصري ثابت وكاشف لكل الدعوات التي يرددها الاحتلال بين الحين والأخرى.

وأوضح «الرقب» أن أمريكا منذ الوهلة الأولى وهي داعمة لإسرائيل في كل ما تقوم به من جرائم بشعة، وتزودها بالإمدادات العسكرية المطلوبة، وبالتالي فإن الموقف الأمريكي داعم لما تقوم به إسرائيل في غزة.