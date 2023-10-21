رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن الحصار والقتل والعزل الذي تمارسه قوات الاحتلال على قطاع غزة، خرق واضح وصريح للقوانين الدولية، بما فيها قوانين الحرب، مما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، موضحًا أن هذا سيؤثر على استقرار والأمن في المنطقة.

رئيس الوزراء العراقي الأزمة في غزة امتحان للنظام العالمي

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية الذي عُقد اليوم، أن الأزمة الجارية في قطاع غزة هي امتحان للنظام العالمي، الذي فشل بشكل ذريع في تطبيق القيم الإنسانية فيما يتعلق بالعدل والحرية، مؤكدًا على أن فلسطين منذ 1948 تشهد على هذا الفشل.

وتابع رئيس الوزراء العراقي إن قمة القاهرة للسلام 2023 تأتي في الوقت عصيب يمر به قطاع غزة الصابر على عمليات الإبادة الجماعية، حيث تستهدف قوات الاحتلال المدنيين في منازلهم والمؤسسات الدينية «الكنائس والمساجد» بالإضافة إلى المستشفيات، وهو ما يعكس أنها جريمة مكتملة الأركان لقوات الاحتلال.

قوات الاحتلال مستمرة في خرق اتفاق جنيف

وشدد أن قوات الاحتلال مستمرة في خرق اتفاقية جنيف في المواد المتعلقة بأسرى الحروب، وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى خرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الأزمة الفلسطينية لم تكن لتصل إلى هذا الحد، إذ كان هناك احترام للقرارات الدولية، أو أن الهيئات الدولية تولت مسؤولياتها وحاولت تقديم الدعم لشعب لا يطلب سوي حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.