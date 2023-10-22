جوتيريش: هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل لا يبرر العقاب الجماعي لغزة

أبرزت وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية، تأكّيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنَّ هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل لا يبرر أبدًا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إذ دعا إلى حماية المدنيين وتجنيب البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومباني الأمم المتحدة، من القصف.

وتابعت الوكالة الأمريكية، أنَّ «جوتيرش» أكّد خلال حديثه في قمة القاهرة للسلام على السياق الأوسع للحرب، قائلاً إنَّ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الأساس الواقعي الوحيد لسلام حقيقي وسلام واستقرار، قائلًا: «يجب على الإسرائيليين أن يروا احتياجاتهم المشروعة للأمن تتحقق، ويجب أن يرى الفلسطينيون تطلعاتهم المشروعة إلى دولة مستقلة تتحقق».

وقال جوتيريش إنَّ الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة مع جميع الأطراف لضمان توصيل المساعدات بشكل مستدام إلى غزة بعد عبور أول قافلة، متابعًا «لكن شعب غزة يحتاج إلى التزام بأكثر من ذلك بكثير من خلال توصيل مستمر للمساعدات بالحجم المطلوب».