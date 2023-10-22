محمود مسلم: اعتذار جيش الاحتلال عن قصف أحد مواقعنا دليل على وجود خطأ

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن إحدى دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت موقعا مصريا قرب الحدود مع غزة بالخطأ واعتذرت إسرائيل بعدها مباشرةً، مثل هذه الأحداث يجب ألا تلهينا رغم ضخامتها عن دعم غزة، مشيرا إلى أنه حدث نفس الأمر من جنود مصريين من وقت قريب.

نركز على قضية فلسطين لأنها قد تكون محاولة لإبعاد النظر

وأوضح «مسلم» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «علينا أن نركز على قضية فلسطين لأن الحادثة قد تكون محاولة لإبعاد النظر عن القضية الأهم التي تتبناها مصر منذ فترة، وبالتأكيد القيادة المصرية قادرة على التعامل مع مثل هذه التصرفات واعتذار جيش الاحتلال الإسرائيلي دليل على أن هناك خطأ ارتكب وهذا وارد».

مسلم: مصر أخلت الشريط الحدودي من السكان

وتابع: «لو كانت المباني والأنفاق الموجودة منذ 10 سنوات لا تزال قائمة مع مثل هذه الاحتكاكات، كان يمكن أن تؤدي إلى حرب لأنه وقتها هذه الصواريخ والقاذفات والقنابل كانت ستنزل على عمارات قريبة من الحدود، ونحن نعرف أن مصر أخلت الشريط الحدودي من السكان وعملتها منطقة عازلة تجنبا لمثل هذه الأحداث».