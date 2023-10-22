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سناء منصور: نرفض تهجير أهالي غزة.. والقيادة السياسية موقفها واضح

كتب:

حسن سمير
06:49 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
الإعلامية سناء منصور

الإعلامية سناء منصور

عبرت الإعلامية سناء منصور، عن ساعدتها أثناء دخول الشاحنات من معبر رفح متجهة إلى أهالي غزة في فلسطين، قائلة: «الجميع على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية، ورسائل القيادة السياسية كانت واضحة وضوح الشمس بقمة القاهرة للسلام، بشأن القضية الفلسطينية، ولم يكن لها التباس، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الحاسم تجاه القضية».

نرفض الرفض التام بفكرة التهجير القسري للفلسطنيين لسيناء

تابعت «منصور»: أننا نرفض الرفض التام، بفكرة التهجير القسري للفلسطنيين لسيناء، ولابد من إيجاد حل لإنهاء الأزمة، وحل الدولتين.

الشعب المصري شعب أصيل قلبه حي

أشارت الإعلامية شيرين عفت أثناء تقديمها برنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC، إلى أن الشعب المصري شعب أصيل قلبه حي، رغم كل الظروف وشعوره بوطنيته، بيظهر في الشدائد» داعية :« ربنا يفرجها على أهلنا في غزة وعلى الأمة العربية».

 

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