داعية إسلامي: شكرا للقيادة المصرية لدورها في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وجَّه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الشكر للقيادة المصرية لدورها في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قائلا: «الجميع قلبا وقالبًا مع الشعب الفلسطيني قيادة وشعبًا، وإذا تألم الفلسطيني تألم المصريون، ودور مصر العظيم في دخول الشاحنات من معبر رفح، واستمرار تدفق المساعدات».

الجميع يبذل كل طاقته في استعدادات تقفيل الشاحنات

وتابع الداعية الاسلامي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية DMC، أن الجميع يبذل كل طاقته في استعدادات تقفيل الشاحنات، قائلا: «مشهد مفرح في عبور الشاحانات أثناء توجهها إلى أهالي غزة»، موضحًا أن الجميع يجب أن يعلم أننا لم ندافع عن الشعب الفلسطيني بالأخص، بل ندافع عن مقدساتنا اللي منها القدس الشريف».