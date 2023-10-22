«مسلم»: سرعة اعتذار جيش الاحتلال يؤكد أن مصر دولة كبيرة واستفزازها ليس أمرا سهلا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ القنوات الرسمية قادرة على التعامل مع حادث قصف إحدى دبابات الجيش الإسرائيلي لموقع مصري قرب الحدود مع غزة بالخطأ، وذلك دون أن يجرنا إلى أمور قد تكون صعبة.

وأوضح «مسلم» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنَّ اعتذار جيش الاحتلال السريع يؤكد أن مصر دولة كبيرة والتحرش بها أو استفزازها ليس أمرًا سهلًا.

وتابع: «مصر تمارس ضبط النفس، وتسعى إلى السلام، وتتمنى أن يسود السلام في فلسطين، والقيادة المصرية والجهات الرسمية قادرة على التعامل في مثل هذه الأمور دون انفعال أو تهوين أو تهويل».

مصر صوتها الأعلى وفضحت الانتهاكات الإسرائيلية

وأكد على الجهود المصرية لدعم القطاع منذ اندلاع الأزمة في غزة، قائلاً: «مصر صوتها الأعلى وهي التي فضحت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل، ومصر أدارت معركة دبلوماسية وسياسية وآخرها قمة القاهرة للسلام التي استطاعت من خلالها أن توصل حقيقة ما يحدث، خاصة للغرب والأوروبيين، لأن الإسرائيليين يزعمون الأخبار الكاذبة وينشرونها طوال الوقت».

مصر قادرة على أن تسير في إرادتها وتفرضها

وتابع: «إسرائيل ستتواصل مع مصر بناء على هذا الحادث ومصر قادرة على أن تسير في إرادتها وتفرضها في فتح المعبر لأكبر عدد من الساعات وإدخال أكبر عدد من الشاحنات سواء المعونات الطبية أو الوقود أو الغذاء؛ لأن أهل غزة محرومون من كل ذلك».

واختتم: «نحن نثق في القيادات الرسمية أنها تستطيع الرد ولكنها أحداث متعارف عليها من الجانبين ومنذ توقيع معاهدة السلام تحدث مثل هذه الأمور ويجب ألا تلهينا عما يحدث في فلسطين».