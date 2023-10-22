إنجي علاء في زيارة دعم لأطفال مستشفى الناس

أجرت الكاتبة إنجي علاء زيارة إنسانية لمستشفى الناس الخيري لتقديم كل أوجه الدعم النفسي للأطفال من مرضى القلب ورسم البسمة على وجوههم، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها المشاهير ونجوم الفن ورموز السياسة والمجتمع لمؤازرة الأطفال في رحلة علاجهم.

مستشفى الناس لعلاج مرضى القلب

وحرصت الكاتبة إنجي علاء على توزيع عدد من الهدايا والألعاب على المرضى في غرف الإقامة وفي العيادات الخارجية، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية معهم في جو حافل بالبهجة والطاقة الإيجابية وذلك داخل غرف الألعاب التى أقيمت خصيصا للدعم المعنوي والترفيه عن الأطفال.

إنجي علاء: يجب أن يكون هناك توعية بالمرض

وأشادت إنجي علاء في جولتها بمستشفى الناس بالمستوى الطبي والخدمي الذي يقدم بأعلى معايير الجودة وبالمجان، مؤكدة على ضرورة بناء الوعي بشكل أكبر عن اسباب أمراض القلب وكيفية الوقاية منه.

من جهة أخرى تستعد إنجي علاء إلى تجربة درامية جديدة من تاليفها، ويحمل مسلسلها الجديد اسم الراكون والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 من بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف ومن إخراج ماندو العدل.