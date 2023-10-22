«القاهرة الإخبارية» ترصد الأوضاع الإنسانية الصعبة في فلسطين (فيديو)

رصد تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، موضحا: «لم تكتف إسرائيل وترتوي بعد من دماء آلاف الشهداء ومعظمهم من الأطفال والنساء».

وأظهر التقرير وقوف أطفال غزة الفلسطينية وسط منازلهم المهدمة، يذرفون الدموع، بعد أن فقدوا ذويهم، في القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على مدار الـ24 ساعة، محملين بإصابات وآلام لا يتحملها الكبار.

كل شبر في القطاع الذي نزح سكانه إلى الجنوب

جاء في التقرير: العدوان يدخل أسبوعه الثالث بمزيد من الفظائع، الصواريخ تنهمر على كل شبر في القطاع الذي نزح سكانه إلى الجنوب أملًا في أمان مزعوم، لكن المجازر ترتكب بلا خجل أو اعتبار لأي قانون، إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة، أوصلها لهذه النرجسية أنها خلقت لتبقى آمنة، حسب قول الرئيس الأمريكي جو بايدن، فلتقتل وهناك من يبرر فعلها، هناك من يسلحها ويمولها بسخاء غير مسبق، إذا تعرضت لخطب ما الغرب يشد الرحال مواسيًا وداعمًا.

ارتكبت إسرائيل جرائم يعدها القانونيون جرائم حرب

ارتكبت إسرائيل جرائم يعدها القانونيون جرائم حرب متكاملة الأركان، جرائم إنسانية، تناقض مبادئ الحرية وتضرب حقوق الإنسان في مقتل، ورغم ذلك لم تتحرك الجنائية الدولية أمام ما يحدث من إبادة جماعية، وتهجير قسري لشعب غزة.