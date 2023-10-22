علي الحجار: ما يحدث في غزة غير إنساني

طرح الفنان الكبير علي الحجار منذ أيام أغنية «من فوقنا من سابع سما»، كرسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأغنية من كلمات الشاعر والملحن محمد ياسر، وتوزيع وسام عبد المنعم، أهداها الحجار إلى جميع القنوات المصرية والعربية لإذاعتها.

وتحدث علي الحجار، عن تفاصيل الأغنية لـ«الوطن»: «ما نشاهده يوميا عبر التلفزيون أمر غير إنساني ولا يمت للحياة التى يجب أن نعيشها بصلة، ومن موقعي الفني لا أملك سوى الغناء ومحاولة إيصال رسالتي للعالم فخلال مسيرتي غنيت كثيرا لفلسطيين، وربما تلك الأغنية هي الـ13 لهذا الشعب العظيم».

الأغنية لم تأخذ فترة طويلة في التحضير

وعن قصة الأغنية وخروجها للنور، قال: «تلقيت الكلمات ولحنها من شاب يدعى محمد ياسر، وأعجبتني الأغنية كثيرا، واتفقت معه على العمل عليها وأرسلناها للموزع وسام عبد المنعم ثم قمت بالعمل عليها وتسجيلها في الأستوديو الخاص بي».