الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول المساعدات الإنسانية سيُحدِث انفراجة في غزة

قال الدكتور محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دخول المساعدات الإنسانية سيحدث انفراجة في قطاع غزة، لأن هناك تدهورا كبيرا في المستشفيات وسيارات الإسعاف.

«الفتياني»: نعمل على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى

وأضاف «الفتياني» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «أن هناك أعدادا كبيرة من الإصابات، ونعمل على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وناشدنا شركاءنا في الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بإمداد القطاع بالمواد الغذائية والطبية، لإنقاذ المصابين وخاصة الأطفال، الذين أصبحوا في وضع حرج».

«الفتياني»: الأطفال مهددون بالموت بسبب تعطل الكهرباء

وأشار إلى أن هناك 130 طفلًا في الحضانات مهددون بالموت، ودائرة الخطر تزداد بسبب تعطل الكهرباء وعدم عمل الأجهزة، ونناشد ألا نصل لهذه الكارثة، ولا بد من إدخال المساعدات اللازمة والأساسية، لإنقاذ الأطفال من وضعهم المأساوي.