الأمم المتحدة تحذر من نفاد الوقود في قطاع غزة خلال 3 أيام

جددت الأمم المتحدة تحذيراتها، اليوم الأحد، من مغبة نفاد الوقود في قطاع غزة في غضون ثلاثة أيام، وشددت على ضرورة السماح بدخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر، والذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.

أهمية إمداد غزة بالوقود

وأوضح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، في تقرير نشر على موقع المنظمة، أهمية إمدادات الوقود لدى الأونروا واللازم من أجل جهود الإغاثة الإنسانية التي تجريها الوكالة الدولية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وضع مأساوي في غزة

وأضاف أنه بدون وقود، لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز قادرة على العمل، ولن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الأكثر احتياجًا، ولن تصل مساعدات إنسانية، مؤكدًا أن وكالة الأونروا - التي تعد أكثر الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بقطاع غزة - لن تستطيع مساعدة شعب غزة التي تتزايد احتياجاتهم كل ساعة.

وأوضح أن وكالة الأونروا تستضيف في الوقت الحالي أكثر من نصف مليون شخص من أصل مليون نازح في جميع أنحاء قطاع غزة.