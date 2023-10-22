محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مركز السيطرة بـ«الوطنية لخدمات الطوارئ»

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، واطمأن على سير العمل، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً.

مركز السيطرة الموحد تُشارك فيها كافة أجهزة الدولة

وقال المحافظ، إنّ مركز السيطرة الموحد يُعد منظومة واحدة تُشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع، أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة

وأضاف المحافظ، أنّ ديوان المحافظة شهد تطويراً كبيراً بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذي يعد نقلة حضارية كُبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تُشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.