«أزهرية كفر الشيخ»: انطلاق الموسم الجديد لبرنامج «أخ ثان والرابط إنساني»

انطلقت أولى فعاليات برنامج «أخ ثان والرابط إنساني»، صباح اليوم الأحد، بالمعاهد المرشحة للبرنامج بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك تحت عناية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

تنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية

ويهدف برنامج «أخ ثان والرابط إنساني»، إلى تنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية، والتعرف على قيم التسامح والسلام، وتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام حول العالم.

ويطبق البرنامج في 10 معاهد بواقع معهد واحد من كل إدارة تعليمية أزهرية تابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، واُستهلت فعاليات البرنامج اليوم بترسيخ قيمة التسامح، وقد تضمنت الإذاعة الصباحية فقرات تناولت الحديث عن القيمة، ما بين أناشيد وفقرات تمثيلية، مع رفع الطلاب لافتات تشير للقيمة.

برنامج أخ ثان والرابط إنساني

يذكر أنّ النسخة الأولى من برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» التي أُطلقت في الأعوام السابقة؛ شهدت نجاحًا ملفتًا، وأداء متميزًا لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حيث تفاعلت طلاب المنطقة بنجاح مع ما طالبت به الوثيقة من نشر قيم التعاون والإخاء والسلام والانتماء، من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الجميع.