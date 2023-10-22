محافظة كفر الشيخ تطلق برنامج «المرأة تقود» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، برنامَج «المرأة تقود»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، الذي يستمر على مدار 3 أسابيع، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة، بمركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وأحمد جمال، وسامر النجار، منسقي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب، وعدد من القيادات التنفيذية.

المحافظ: «الوطنية للتدريب» قِبلة التطوير في مصر

في بداية كلمته أشاد المحافظ، بالتعاون والدور الوطني البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين، وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، لافتاً أنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة.

وكان لمحافظة كفر الشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التي تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري، وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ برنامج «المرأة تقود» يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي، ويشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، ومنحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات، وخلق صف ثاني وثالث للقيادة، وإتاحة فرص التعلم المختلفة، ما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

من جانبه، قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تم إطلاق برنامج «المرأة تقود» لتأهيل وتدريب السيدات، لتكن قادرات على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومهارات المرأة

جدير بالذكر أنّ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» هو أحد المنح الممولة التي تُقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة.

ويهدف البرنامج، لتقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في المحافظات، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.